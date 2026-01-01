【その他の画像・動画等を元記事で観る】12月26日(金)より劇場上映がスタートした『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（全4幕）。この度、2026年1月30日(金)より上映開始となる第2幕のキービジュアルとPVが公開された。プールで遊ぶ愛里寿達をはじめとした、第2幕でも繰り広げられる彼女達の日常に注目だ。さらに本作のEDテーマである西住みほ(CV.渕上 舞)が歌う「おやすみなさいの続きです！」も聴くことができる