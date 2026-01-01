【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニソンシンガー・亜咲花が、1月28日発売のカバーアルバム『Sing That SONG!!』収録曲「かもめが翔んだ日」を本日先行配信した。亜咲花にとってゆかりある本曲を、パワフル且つ伸びやかな歌声で歌い上げている。●配信情報「かもめが翔んだ日」亜咲花2026年1月1日配信開始価格：￥255（税込）＜収録曲＞01. かもめが翔んだ日作詞：伊藤アキラ作曲：渡辺真知子編曲：大畑拓也配信リンク