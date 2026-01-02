【モデルプレス＝2026/01/02】元モーニング娘。でタレントの保田圭が1月1日、自身のInstagramを更新。義母直伝のお雑煮を披露し、話題を呼んでいる。【写真】45歳元モー娘。「珍しい」義母直伝の“高野豆腐入りお雑煮”◆保田圭、義母直伝の“高野豆腐入りお雑煮”を披露保田は「明けましておめでとうございます。今年は『Hello！ 30th Anniversary Project』も始動するので楽しい一年になること間違いなし」「今年も日々、小さな