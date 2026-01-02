全国高校サッカー。鹿児島県代表の神村学園が3回戦に臨みました。 夏のインターハイを制し、夏冬2冠を目指す神村学園は、滋賀の水口と対戦し4対0と快勝。ベスト8に入り準々決勝に駒を進めました。 次はあさって4日、神奈川の日大藤沢と対戦します。 ・ ・ ・