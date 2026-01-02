□に入る漢字は…？ 隙間時間で脳トレしよう！ □に漢字を一つ入れて、完成する二字熟語は何でしょう？それぞれ４つ考えてください！ □に入れられる漢字は1つだけです。まずはヒントを見ないで考えてみましょう。 左のヒント例：〇高の影響で物価が上がる。 右のヒント例：〇地が駐車場になった。 答え 左の問題 正解は「円」。上から時計回りに 円高（えんだか） 楕円（だえん） 円満（えんまん） 円形