日本海側を中心に雪が降り続いていますが、今夜から明日にかけて東京都心でも雪が降りそうです。また、明日3日(土)の夕方までに北陸の多い所ではさらに70センチの雪が降ることが予想されます。Uターンの足にも影響が出る恐れがありますので、ご注意ください。1月1位の大雪になっている所も新年早々に大雪になっている所があります。強い冬型の影響で日本海側を中心に雪が降り続いています。12時間降雪量が多い所で30センチを超えて