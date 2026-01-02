通貨オプションボラティリティーユーロドル１週間５％台後半、クリスマス前の水準を回復 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.755.656.106.23 1MO8.245.416.875.99 3MO8.655.647.386.36 6MO8.955.877.846.81 9MO9.106.078.107.16 1YR9.166.218.257.37 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.748.206.74 1MO7.41