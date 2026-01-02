秋田朝日放送 秋田市の西武秋田店で初売りが行われ、福袋を買い求める多くの客で賑わいました。 西武秋田店にはおよそ２００人が福袋やセール品を求めて列を作りました。 初売りの目玉は食料品や衣類など５０００個の福袋。 お客は午前１０時の開店と同時に足早に売り場へと向かっていきました。 人気を集めていたのは肉の詰め合わせで、秋田錦牛など２万３千円相当が 入った１万円の福袋は販売開始わずか２分で