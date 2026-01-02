メインシナリオ・・・昨年12月24日の高値0.5853ドルから軟化しており、短期トレンドは下向きに傾いている。一目均衡表の雲の中に突入しており、昨年12月19日の安値0.5736ドルを下抜けば、昨年12月2日の安値0.5711ドルや昨年11月28日の安値0.5704ドルを試す可能性がある。昨年11月28日の安値0.5704ドルを維持できないようであれば、一目均衡表の雲の下限の0.5674ドルが下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表