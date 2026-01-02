秋田朝日放送 ユネスコ無形文化遺産に登録されている鹿角市の大日堂舞楽が執り行われ、 伝統的な舞が神社に奉納されました。 五穀豊穣などを願う「大日堂舞楽」はおよそ１３００年の歴史があるとされ、 正月の２日に鹿角市八幡平の大日霊貴神社に奉納されます。 国の重要無形民俗文化財に指定されているほか、 ２００９年にはユネスコ無形文化遺産に登録されました。 午前８時になると神社周辺の４つの集落の男性たち