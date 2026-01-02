俳優の竹内涼真（32）が2日、テレビ朝日系「新春ドリームバトル2026木梨憲武のスポーツKING！」（後5・00）に出演。憧れだったサッカー元日本代表MFとの初対面を果たし、ガチ告白する場面があった。竹内は5歳からサッカーを始め、高校時代は東京Vのユースチームに所属。今回、憧れていた元日本代表のMF稲本潤一氏と初対面を果たした。収録直前のあいさつで、「世界一好きです」と感激した様子で握手を交わし、「どんな俳優