JR東日本は、2日午後の山形新幹線の乗車率を公表した。 それによると、山形新幹線つばさの下り列車の乗車率が60％から70％となっているのに対し、東京に向かう上り列車は、すべての列車で乗車率100％となっている。なお、つばさは全席指定席で自由席はない。 JR東日本は上りのピークはあす3日（土）と予想していて、あすは朝から、帰省するなどして山形でお正月を過ごした人で上りの新幹線は混雑すると見込まれている。