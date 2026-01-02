東日本と西日本の日本海側では３日にかけて、大雪に警戒してください。また、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。 ［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となり、気圧の谷が日本海から西日本の日本海側にのびています。また、上空の気圧の谷が本州付近に南下し、北日本から西日本の上空約５５００メートルには氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、東日本から