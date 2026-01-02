和歌山県田辺市の扇ヶ浜では、新春恒例の初泳ぎが行われました。新しい年の無病息災などを願い毎年行われている新春初泳ぎはことしで100回目。きょうの水温は16.2℃でふんどし姿や干支にちなんだ仮装の人たちが思い思いに正月の海を楽しみました。参加者「さむいです！」「気持ち良かったです、1年のスタートって感じですね」「いろいろ困難なことがあると思いますが、熊野古道にあやかって頑張りたいと思います」