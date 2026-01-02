新年のお祝いムードに日本全国が包まれる中、今年は多数の著名人が出産や妊娠、懐妊を発表。ここでは元日にめでたい報告をした著名人についてまとめてみた！【写真】第一子を愛おしそうに見つめるはじめしゃちょー元日から総合司会として朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）に出演したのがTBSアナウンサーの安住紳一郎。2024年1月4日放送の同番組で結婚を発表していた彼は、2026年元日の放送の中で「昨年末に娘が生まれまして