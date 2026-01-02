昨年１２月１４日に最終回が放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で、ロイヤルファミリー役を務めたブレイヴソルジャー（牡３歳、美浦・新開幸一厩舎、父ファインニードル）が、５日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）で初陣を迎える。２７日にデビュー予定も抽選除外となり１週延びたが、新開調教師は「影響はない」とキッパリ。しっかりと乗り込まれており、「抜群に速い」と評されるスタートセンス