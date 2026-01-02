REIKOが、新曲「Lullaby」を1月12日(月・祝)にデジタルリリースする。REIKOの2026年第1弾楽曲となる本作は、“消えない愛”を描き出した極上バラード「Lullaby」。ノスタルジックなバンドサウンドに重厚なオーケストレーションが溶け合い、REIKOの歌声が“子守唄”のように優しく強く響く。祈りと後悔、忘れられない想い……もう一度だけ時を巻き戻したいと願う切実な感情を描いたREIKO史上最もエモーショナルなメッセージが届けら