2025年12月31日の「第76回NHK紅白歌合戦」でのパフォーマンスでコールドスリープ（活動休止）に入ったPerfumeが休止後初の“3ショット”を公開した。メンバーのあ～ちゃん（西脇綾香）が2日、自身のインスタグラムを更新し、3人それぞれが白、赤、ベージュの大きなトランクに手をかけている画像を掲載した。 【写真】おそろいだけど色違い“3ショット”それぞれの旅が始まった あᦉ