東福岡は興国に後半アディショナルタイムに追いつかれた第104回全国高校サッカー選手権の3回戦が1月2日に各地で行われ、駒沢陸上競技場では前回ベスト4の東福岡（福岡）と興国（大阪）が対戦した。後半7分で2点をリードした東福岡だったが、残り10分から2点を取られて追いつかれ、PK戦の結果4-5で敗れた。後半アディショナルタイム（AT）の失点は疑惑の判定だったが、平岡道浩監督は「これもサッカー」と語り、敗戦を受け止めた