四国地方は上空に寒気が流れ込んだ影響で各地で気温が下がり、1月2日、高知県内は南国市で朝の最低気温が氷点下2・8度と今季1番の寒さとなりました。四国地方は2日明け方から上空1500メートル付近にマイナス9度以下の寒気が流れ込み、各地で冷え込みました。県内16の観測地点のうち朝の最低気温が7か所で氷点下となり、このうち南国市後免で氷点下2・8度、南国日章で氷点下2・4度と2か所で今季最も低い気温となりました。積