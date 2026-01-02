◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）【金哲彦の目】青学大・黒田の5区起用は予想通りだったが、まさかこれほど凄い記録で走るとは想像もできなかった。山を上る時はピッチだけでは無理で、ストライドをいかに短くしないで走るかが重要になる。普通は上りになると足が踏ん張れなくてストライドが短くなってしまうものだが、黒田の場合は踏ん張るどころか、