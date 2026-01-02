江戸川ボートの6日間開催「第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分！」は、2日に初日が行われた。3Rで4カドから力強い捲りを繰り出し快勝した森作雄大（39＝東京）が、勢いに乗って後半9Rのイン戦もパワフルに逃げ切り制して連勝。2026年の走り初めは最高の結果となった。前節の年末開催で永井彪也を優勝戦進出で3着に導いた63号機が心強い味方になっている様子で、レース後は「伸びというよりも、行き足がいい」と早く