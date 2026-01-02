角野隼斗さんピアニストの角野隼斗さん（30）が2日までに、公式サイトを通じて結婚を発表した。相手は「かねてよりお付き合いしていた方」で、「表に出る仕事をしている方ではありませんが、私の音楽活動を支えてくれる大切な存在」だとしている。角野さんは東大大学院在学中に国内のコンクールで優勝。2021年のショパン国際ピアノ・コンクールでは、セミファイナリストとなった。ユーチューブでは「かてぃん」の名前で活動し