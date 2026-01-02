OPで登場した珍機と似たものは実在します！戦闘機で「馬」にちなんだ名前として有名なのは、野生化した馬の名前を冠す第二次世界大戦中で最高の機体とも称されるP-51「マスタング」があります。【バランスよくなさそう…】これが、ツインマスタングの夜間戦闘機型です（画像）実はこの機体をベースとした奇妙な機体が存在します。2機の航空機をそのまま合体させたような奇妙な形状のF-82「ツインマスタング」という戦闘機です