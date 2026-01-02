犬に知育玩具は必要？ 犬に知育玩具が必要かどうかは、生活環境や犬の性格によりますが、多くの犬にとって知育玩具はメリットが大きいと言えるでしょう。 犬は本来、嗅ぐ・探す・考えるといった行動でストレスを発散します。しかし室内生活が中心の犬は刺激が不足しやすく、退屈になり無駄吠えや破壊行動につながることも少なくありません。知育玩具はそんな犬たちの本能を満たし、頭と体をバランスよく使うことができる非常に