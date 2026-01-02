飼い主さんが風邪で寝込んでいる時に、背後に愛犬2匹の気配を感じたそうで…？インカメラで撮影した愛犬たちの姿が、「泣ける」「愛おしい」と話題に。投稿は記事執筆時点で16万回を超えて表示され、2.2万件のいいねが寄せられています。 【動画：風邪をひいて寝ていたら、背後から視線を感じて…そっとインカメラで撮影した結果】 風邪で寝込んでいたら… Threadsアカウント「rinman3」では、ゴールデンレトリバー