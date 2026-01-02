新潟市の商業施設では年明けから初売りが始まり、多くの人で賑わっています。新潟市江南区にあるイオンスタイル新潟亀田インターでは元日から初売りが始まり、午前８時のオープンと同時に多くの人が訪れていました。ことしは物価高の中、お得を感じられる企画を用意したということで、食品やタオルなどの詰め放題には多くの人が挑戦していました。＜買い物客＞「福袋狙いで来ました」「目当てのものは手に入れました」