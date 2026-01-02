総合エンタテインメントプロジェクト『HiGH&LOW』が、2026年に10周年を迎えることを記念して、2026年の1年間を『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』と題して10周年プロジェクトを始動。あわせてメインビジュアルが公開となった。 （関連：『HiGH&LOW THE WORST X』初登場キャストの見どころは？THE RAMPAGE & FANTASTICSを代表する新たな演技派たち） 本プロジェクトは、2015年10月22日にドラマ『HiGH&