強豪相手にも結果を残してきた日本代表は、本大会でも躍進できるか(C)Getty Images日本代表を率いる森保一監督は、2026年北中米ワールドカップで「優勝」を目標に掲げている。大志を抱くのは結構だが、さすがに風呂敷を広げ過ぎだろう。過去7回のW杯出場で、まだ一度もベスト16の壁を破ったことがない日本が、階段を一段飛ばし、いや三段飛ばしで駆け上がり、いきなり世界の頂点に立てるとは正直思えない。【動画】上田綺世が