3日（土）は、日本の東の前線を伴った低気圧が北東進します。一方、華中付近の高気圧が東シナ海に移動して、日本付近の西高東低の冬型の気圧配置は続く見込みです。このため、北日本から西日本の日本海側では所々で雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北日本から西日本の太平洋側でも山沿いや山地では雪や雨の降る所がある見込みです。東日本と西日本の日本海側では、大雪に警戒してください。また、北日本から西日本では、