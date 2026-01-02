閉経後、「痛い」「乾く」「恥ずかしい」を理由に、性を遠ざけてしまう女性は少なくない。しかし専門医は、年齢とともに変わる身体を正しく知れば、快適さも快感も取り戻せると語る。乾燥・尿漏れ・性交痛……悩みを抱える50代以降の女性が、もう一度“自分らしさ”を取り戻せるヒント、参考に。【写真】50代からでも“快感力”を取り戻せるゲーゲル体操身体のせいであり“気持ちの問題”ではない「更年期あたりから、以前のよう