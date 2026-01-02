2日、氷点下3.8度まで下がった熊本県山鹿市で空手の寒稽古が行われ、河川敷に園児や高校生たち約50人が集まりました。 山鹿市空手道連盟が子どもたちに、目標に向かって頑張ってもらいたいと毎年実施しています。 道着を脱いで川に入った高校生2人は、今年1年の思いを込めた突きを披露しました。 一方、初売りで賑わう熊本市の下通アーケードでは、下通繁栄会が縁起物の「開運福餅」を配りました。 今年は2026年と