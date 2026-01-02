テレビ朝日は２日、２０２５年の年間視聴率（２４年１２月３０日〜２５年１２月２８日、ビデオリサーチ社調べ、関東地区）で、個人、世帯においていずれも「三冠」を達成したと発表した。「ダブル三冠」は２４年に続いて２度目。個人では、全日（午前６時〜翌日午前０時）の平均視聴率が３・５％、ゴールデンタイム（午後７時〜同１０時）は５・２％、プライムタイム（同７時〜同１１時）は５・２％と、三つの時間帯で在京民放