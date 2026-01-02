プロ野球・読売ジャイアンツ所属の田中将大と妻でタレントの里田まいが、2日放送のカンテレ・フジテレビ系全国ネット『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（後3：40〜6：25）に出演。夫婦でテレビ初共演を果たした。【番組カット】豪華ゲストと爆笑トークを繰り広げる明石家さんま【画像多数】登場するやいなや、田中へのかいがいしい尽くしぶりを見せる里田に、MCの明石家さんまが「奥さんが尽くしてるとわかるよね。