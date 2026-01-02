観客に振る舞うお汁粉を準備するスタッフら＝２日、小田原宿なりわい交流館宿場町の歴史や魅力を伝える「小田原宿なりわい交流館」（小田原市本町）で２日、お汁粉を振る舞う新年イベントが行われた。東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）に合わせた初の試みで、沿道を埋めた大勢の観客が体を温めた。国登録有形文化財の同館は昭和初期に建てられた漁網問屋を活用した施設で、２０２５年８月にリニューアルオープンした。駅