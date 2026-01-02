臓器移植の件数が飛躍的に増えている。ノンフィクションライターの川口穣さんは「その背後には脳死となって臓器を提供したドナーと、提供を決断した家族がいる。ドナー家族の声を社会がどう受け止めるか、いま問われている」という。脳死になった夫の臓器移植を決断した女性の話を聞いた――。■心臓移植の年間件数がかつての“10倍”に心臓移植、1000件――。2025年8月、臓器移植法施行（1997年）以降に国内で行われた心臓移植が1