現在、鎌倉幕府の成立は1185年だというのが多数説になっている。立命館アジア太平洋大学前学長・名誉教授の出口治明さんは「『いい国つくろう、鎌倉幕府』として覚えられていた1192年は源頼朝が征夷大将軍になった年だが、今ではそこまで大きな意味はないと考えられている」という――。※本稿は、出口治明『一気読み日本史』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Zastavkin※写真はイメージです - 写真＝iSto