2026年1月1日に第1子の誕生を報告した人気YouTuberのはじめしゃちょーさんが同日にXで、結婚や妻の出産のタイミングについて憶測で投稿する人に向けて「テキトーな事言い過ぎて訴えてられないように気をつけてくださいね！」として警鐘を鳴らした。娘を抱いて動画に登場、「ミニはじちゃん」の愛称もはじめさんをめぐっては、8月30日に一般女性との結婚を発表。9月に公開した動画で、妻が20代前半であることなどが明かされた。11月