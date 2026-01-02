来月末に閉店する名古屋の名鉄百貨店で、きょうから最後の初売りが行われ、大勢の客で賑わっています。 【写真を見る】約2000人が列…名鉄百貨店“最後の初売り”「最後なので並んだ」来月末に閉店予定 開店前から約2000人が並んだ名古屋の名鉄百貨店。来月末で71年の歴史に幕を下ろす予定で、きょうから最後の初売りが始まりました。（訪れた人）「ことしで名鉄百貨店が最後なので、目当ては無いが並んだ」「違う商品の靴下をい