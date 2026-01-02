映画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「我想吃掉你的胰臟」の意味は？中国語で「我想吃掉你的胰臟」と表す映画はなんでしょう？ヒントは、切なすぎる青春ストーリーが特徴の日本の映画です。いったい、中国語で「我想吃掉你的胰臟」と表す映画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解