◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ２０１４年以来のシード権を目指す日大は、５時間２５分００秒で往路９位につけた。２区のシャドラック・キップケメイ（３年）が区間２位と力走し、１７位から９位に浮上。３、４位は１０位と粘り、２年連続で５区を走った鈴木孔士（こうじ、４年）が区間９位で順位を１つ上