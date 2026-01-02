愛知県豊橋市の動物園でお正月限定の「体験型福袋」が人気を集めています。 【写真を見る】動物園がお正月限定「体験型福袋」シロサイにブラシをかけるなど“裏側ツアー”に参加 愛知・豊橋市 豊橋市の「のんほいパーク」できょうから始まった「体験型福袋」。1人5000円で半日かけて動物園の裏側を巡る特別なツアーに参加でき、事前の申し込みが抽選になるほど人気の福袋です。 きょうのツアーには20人