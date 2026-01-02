きょう正午前、茨城・取手市の住宅で火災があり、夫婦とみられる80代の男女が救助されましたが、男性が死亡し、女性が意識不明の重体です。きょう午前11時56分、茨城県取手市本郷1丁目の木造2階建て住宅で、近くを通りかかった人から「住宅の2階から煙が出ている」と通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、住宅の一部が焼けたということです。警察によりますと、この火事で住宅の2階から80代の男女が救助さ