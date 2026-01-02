午年生まれの主な国会議員2026年の干支、午年生まれの国会議員は衆院28人、参院15人の計43人だ。物価高対策や対中関係など国内外に課題が山積する上、高市早苗首相が年内に衆院解散に踏み切るとの観測も広がる。問題解決や党躍進へ「疾走」なるか。最年長は1942年生まれの84歳。自民党の山崎正昭元参院議長と立憲民主党の小沢一郎衆院議員の2人だ。小沢氏は「日本に民主主義を定着させる」と政権交代に意気込む。72歳となる5