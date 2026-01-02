「ラグビー・全国大学選手権・準決勝、明大３７−１９京産大」（２日、ＭＵＦＧスタジアム）１２度目の準決勝で、初の決勝進出を目指した京産大（関西２位）は「関東の笛」に泣き、またしても４強で姿を消した。前半はまともにスクラムを組ませてもらえず自陣で反則をとられ、そこから２本のＰＧを決められた。後半２０分には明大側のノックフォワードを主審がとらずにトライを認め、ゴールも決まって３４−７と差が広がった