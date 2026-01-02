13年ぶりに復活したフジテレビ系バラエティー番組「クイズ＄ミリオネア」（午後5時）が1日、放送された。番組冒頭は過去放送回の復刻放送だった。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が04年放送回で1000万円を獲得。2代目MCを二宮和也が担当する本編にも登場した。番組では「21年の時を経て」と紹介された。堀江氏が順調にクイズを突破する途中、二宮から「今のフジテレビ、買収しますか？」と聞かれ、堀江氏は「全然いいと思