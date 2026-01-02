¸Ó¤ä¥¿¥­¥·¡¼¥É»Ñ¤Ç·ëº§¤·¤¿½÷À­¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀ­ÊÌ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡Ä¡ª¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î?·ëº§Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö(¾¯¤·Á°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬)¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀ­ÊÌ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÃËÀ­¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê½÷À­¤ÎÊý¤È·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·ëº§¤·¤¿½÷À­¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï»³ºê±ßÈþ¡£¡ÖÀ­ÊÌ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë°Ù¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç