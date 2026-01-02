全日本プロレス２日の後楽園大会でトーナメント戦「ゼンニチＪｒ．タッグフェスティバル」の開催と出場全８チームが発表された。今大会は、昨年大みそかの代々木大会で青柳亮生が提唱したことにより開催が決定。この大会を制したチームが現アジアタッグ王者のＩＳＨＩＮ＆加藤良輝（ドラゴンゲート）に挑戦する権利を得ることになる。出場チームは以下の通り。《出場チーム》青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ、田村男児＆佐