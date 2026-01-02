正月2日目のきょう2日、初売りとなったデパートでは福袋を買い求める人で行列ができました。 (記者)「オープン30分前の山形屋、天文館のベルク広場では福袋を求める人で行列ができている」 開店前からおよそ800人の行列ができました。 Q.きょうは何時に起きた？ （7時半に待機）「6時くらい」 （8時半に待機）「安いものを全部狙います」 店では開店を15分早め、客はお目当ての商品が入った福袋に向かいました