正月2日目のきょう2日、神社は初詣客でにぎわっていました。 (鹿児島市から) 「みんなの健康と、店をしているから商売繁盛を（願った）」 「勉強を頑張る」 鹿児島市の照国神社では、家族連れなどが手を合わせていました。 （鹿児島市と姶良から)「（おみくじ）半吉だった。去年転職したから、仕事を頑張りたい」 (鹿児島市から) 「前厄だから、けがのないよう、健康に気を付けたい」 「（今年は）受験生だから勉強を